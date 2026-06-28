ドーナツといえば油で揚げるイメージがありますが、実は揚げなくてもオーブンで焼くだけでおいしく作れるんです！しかもホットケーキミックスを使えば、生地作りも混ぜるだけで手軽に。カロリーが気になる方にもうれしいレシピを3つご紹介します。 ▼砂糖・バター不使用！豆腐で作るシンプルなドーナツ 豆腐とはちみつを合わせたやさしい甘さが特徴のドーナツ。材料はわずか3つで、砂糖もバターも使わないのにちゃんとおいしい！