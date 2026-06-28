タレントでボディビルダーの横川尚隆さんが6月27日、自身のインスタグラムを更新。8月2日に出場する「JAPAN PRO」への意気込みを綴りました。 【写真を見る】【 横川尚隆 】 「去年からこの日のために魂を燃やして体をつくってきました」衝撃の肉体美にファン反響「モンスター降臨」「筋肉の神様」「大胸筋どこってくらい腕でかい」横川さんは投稿の中で、6月28日19時から発売されるチケットについて「即完になると思う