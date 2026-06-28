日本代表、決戦の地に到着です。記者「サッカー日本代表の選手を乗せたバスが、決戦の地・ヒューストンに到着しました」サッカーワールドカップ、日本代表の選手がさきほど、アメリカ南部テキサス州のヒューストンに到着。キャプテンの板倉選手は笑顔を見せるなどリラックスした表情で宿舎に入っていき、駆けつけたサポーターから大きな声援が上がりました。“サッカー王国”ブラジルと対戦する決勝トーナメント1回戦は30日に行わ