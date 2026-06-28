◇サッカーFIFAワールドカップ2026(日本時間12日〜7月20日、カナダ・メキシコ・アメリカ)FIFAワールドカップ2026のグループリーグが最終日を迎え、ノックアウトステージ進出のチームが続々と確定。グループステージ1勝2敗の3位で終えた韓国代表の敗退が決まりました。今大会からグループ3位でも上位8チームはノックアウトステージに進出が可能。韓国はA組の3位に入ったため残りのグループの結果を待つ状況になっていました。日本時