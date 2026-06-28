けさ、青森県と岩手県で最大震度5弱を観測する強い地震がありました。気象庁によりますと、きょう午前5時21分ごろ、岩手県沖を震源とする地震がありました。震源の深さはおよそ40キロ、地震の規模を示すマグニチュードは6.1と推定されています。この地震による津波の心配はありません。青森県八戸市と岩手県普代村で最大震度5弱を観測し、八戸市でおよそ3万人が訪れる海沿いの館鼻岸壁朝市では、場内放送で避難場所を周知させるな