TUYに“スクープ(?)”動画が飛び込んできました。 【写真を見る】ほのぼの一転…“種族を超えたラブストーリー”カメラが捉えた「コイに恋するカメ」の猛ダッシュ！ 三角関係も勃発!? ロマンチックな映像の裏に隠された、「現実」とは（山形） 舞台は初夏の爽やかな風が吹き抜ける山形市内のとある小川。ここで、通りかかった人が思わず笑みをこぼしてしまうような、微笑ましくも奇妙な光景がカメラに収めら