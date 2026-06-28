ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、敵地ペトコパークでのパドレス戦に「1番DH」で先発出場。6回表の第4打席に右前打を放った。 ■先発山本に大量援護 得意の6月に打撃の調子を上げる大谷。山本由伸投手が先発した試合で、チームをビッグイニングに導いた。6回表、1死一塁で迎えた第4打席。大谷はランディ・バスケス投手の3球目のフォーシームを強振し、打球速度112.3マイル（約1