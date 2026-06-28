26日夜、平生町で発生した土砂災害で行方不明となっていた74歳の男性が27日発見され、その後、死亡が確認されました。26日夜、平生町小郡の住宅の裏山が崩れ住宅の1階部分に土砂が流れ込み住宅に住む74歳の男性が行方不明になっていました。消防や警察、陸上自衛隊などによる捜索活動で災害発生からおよそ20時間後の午後3時44分、男性は住宅の北側1階の部分で心肺停止の状態で発見されましたが搬送先の病院で死亡が確認されました