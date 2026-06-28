北海道・白石警察署は、2026年6月28日、札幌市白石区北郷2条12丁目に住む桑原正枝容疑者（60）を死体遺棄の疑いで逮捕したと発表しました。桑原容疑者は、4月16日から6月27日までの間、氏名不詳の男性の遺体を放置し遺棄した疑いが持たれています。6月27日午後3時9分、桑原容疑者が「父が一週間くらい前に亡くなった」と110番通報し事件が発覚しました。その後、現場に駆け付けた消防隊員が、寝室の床に横たわり腐敗がすすんでいる