各種生活家電などを手がけるツインバード（新潟県燕市）は、「感動シンプル」シリーズから、コードレス・スティッククリーナー「TC-E187W」を2026年7月2日に発売する。バッテリーは着脱式、外して充電可能重さ0.99キロと、棚の上など高い場所にも手軽に使える同社史上最軽量を実現。「自走式ヘッド」と「着脱式バッテリー」を採用し、日々の掃除をより気軽に行えるクリーナーを目指し開発したという。着脱式バッテリーは取り外して