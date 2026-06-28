きょう（6月28日）未明、熊本市の金峰山にある駐車場で車から出火しました。この火事によるけが人や逃げ遅れはいませんでした。 記者「火が出た車とみられています。ブルーシートがかけられ、周りには規制線が張られています」 消防によりますと、きょう午前0時50分ごろ、熊本市西区河内町にある金峰山第1駐車場に駐車していた車両から火が出ました。 消防が駆けつけ、火は約30分後に消し止められましたが、車の一