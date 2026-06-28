7月1日の大井競馬11Rで開催される「第49回帝王賞」（Jpn1、ダート2000メートル、20時5分発走予定）の枠順が、28日に確定した。連覇を狙うミッキーファイト（牡5＝美浦・田中博、父ドレフォン）は6枠8番、昨年末のG1東京大賞典を制した地方所属のディクテオン（セン8＝大井・荒山、父キングカメハメハ）は7枠10番、4月8日の川崎記念に続くJpn1連勝に挑むカゼノランナー（牡5＝栗東・松永幹、父キズナ）は2枠2番となった。メンバ