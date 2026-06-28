愛知県知立市で酒を飲んで車を運転し、前の車に追突して乗っていた親子にけがをさせたとして、会社員の男が逮捕されました。 【写真を見る】酒気帯び運転で追突 会社員の男を逮捕 42歳と12歳の親子が軽傷 愛知・知立市 警察によりますと、逮捕された千葉県の会社員、渡邉貴幸容疑者（47）は27日正午過ぎ、酒を飲んで軽乗用車を運転し、知立市山町の国道1号の信号交差点付近で乗用車に追突。 乗っていた母親（42）と小学6年の男