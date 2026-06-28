東邦ガス子会社の元社員が、営業活動で使う商品券を少なくとも数千万円、着服していたことがわかりました。 【写真を見る】東邦ガス子会社の元社員が“商品券”数千万円を着服か 私的に使った疑い 「警察に相談している」 関係者によりますと、東邦ガスの子会社で、プロパンガスを販売する「東邦液化ガス」の元社員は、営業活動の際に顧客に配る商品券を着服し、私的に使った疑いがあるということです。 着服は数年前から続いて