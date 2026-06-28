26日の地震で震度5弱の揺れを観測した小山町では、28日もおよそ100世帯で断水が続いています。早ければ28日夕方に断水が解消される見通しです。26日発生した山梨県を震源とする地震で震度5弱を観測した小山町では、役場や小学校が一部損壊したほか、9件の建物で屋根瓦が落下する被害などが確認されています。また、地震の影響で水道管が破損し、28日も成美地区のおよそ100世帯で断水しているということです。この状況をうけ、27日