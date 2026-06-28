■バレーボール ネーションズリーグ2026 男子予選ラウンド日本 3ー2 アメリカ（日本時間28日、フランス）【写真を見る】次戦フランスの要注意人物ネーションズリーグの男子予選ラウンドで、男子日本代表（世界ランク5位）はアメリカ（同3位）にセットカウント3−2で勝利し、開幕から無傷の7連勝とした。この試合で解説を務めた元日本代表の山本隆弘さん（47）が、アメリカ戦の勝因と次戦（29日）対戦する五輪連覇中のフランス戦