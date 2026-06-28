■MLBパドレスードジャース（日本時間28日、ペトコ・パーク）【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 ドジャースの山本由伸（27）が敵地でのパドレス戦に今季15度目の先発登板し、6回、89球を投げて被安打5、奪三振4、四死球2、失点2（自責点2）。8勝目の権利を持って降板となった。試合は1点リードで迎えた5回、G.シーツ（30）に同点被弾も、直後の6回相手失策から勝ち越すと、K.タッカー（29）にライ