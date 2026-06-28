28日の朝早く、青森県と岩手県で震度5弱の地震がありましたが、これまでにけが人の情報は入っていません。28日午前5時21分ごろ、岩手県沖を震源とする地震がありました。震源の深さはおよそ41キロ、地震の規模を示すマグニチュードは6.1と推定されています。青森県内では八戸市で震度5弱、三沢市や階上町など12の市町村で震度4の揺れを観測しました。津波の心配はありません。八戸市では、国内最大級の「館鼻岸壁朝市」が開かれて