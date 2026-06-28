またまたレコードが飛び出した！28日の3R・2歳未勝利は単勝1・1倍に支持されたオオセイケイ（牝＝竹内、父サートゥルナーリア）が1分8秒4で逃げ切りV。14年11月にペイシャオブローが記録した2歳レコードをコンマ1秒更新した。福島では土曜に芝、ダート、障害の3レースでコースレコードが塗り替えられた。日曜メインは3歳重賞「第75回ラジオNIKKEI賞」が組まれている。走破時計にも注目だ。