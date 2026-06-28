俳優の大和田伸也さんが自身のＸを更新。老衰のため、９１歳で死去したことが公表された、歌手で俳優の美輪明宏さんを追悼しました。 【写真を見る】【 美輪明宏さん死去 】大和田伸也さんが追悼「ご一緒させていただいた時間は、私にとって宝物です」【大和田伸也さん追悼全文】美輪明宏さん。ご一緒させていただいた時間は、私にとって宝物です。私の著書に温かい帯文をお寄せくださり、本当にありがとうござい