ロンドン・ヒースロー空港は開港80周年を記念し、空港限定の「トブラローネ エトン・メス」バーを発売した。イギリスの夏の定番デザート「エトン・メス」からインスピレーションを受けたもので、ラズベリーやストロベリー、メレンゲ、ショートケーキピースをホワイトトブラローネチョコレートに組み合わせた。6月から7月までの期間限定で、世界で4,000本限定、1日65本限定で販売する。全ターミナルのWorld Duty Freeで取り扱う。タ