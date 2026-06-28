クラブツーリズムは、JR東海の協力のもと、東海道本線の静岡エリアを日常と裏側から体感するツアー「東海道本線 静岡の一日 ー373系で巡る静岡の日常とその裏側ー」を7月20日に催行する。静岡駅を午前8時31分に出発し、熱海駅経由で沼津駅の洗浄線への入線、静岡貨物駅・西浜松駅の副本線への入線、静岡車両区での洗浄装置による車体洗浄体験と検修庫入庫、浜松駅西電留線への入線と入換実施、2026年3月に新駅舎が開業した菊川駅で