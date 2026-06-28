27日夜、鹿児島市でタクシーと自転車が衝突する事故があり、自転車に乗っていた44歳の女性が意識不明の重体です。事故があったのは、鹿児島市中央町の県道です。警察によりますと27日午後10時20分ごろ、55歳の男性が運転するタクシーが天文館方向に走行していた際、道路を横断していた自転車と衝突しました。この事故で、自転車に乗っていた鹿児島市新屋敷町に住む無職、中武 麻衣さん(44)が全身を強く打ち、市