県が運営する金沢競馬の昨年度の業績が発表され、14年連続で黒字となりました。県によりますと、昨年度の金沢競馬は入場者数は13万4500人と前年と比べ、率にして7.4％、およそ1万人減少しました。また、競馬場の売り上げにあたる売得金は292億1000万円と前の年に比べおよそ8億6千万円減少しましたが、14年連続で黒字となりました。金沢競馬を巡っては去年8月の記録的豪雨で厩舎が冠水。およそ1か月にわたって、レースが取り