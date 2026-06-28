地域の防災力向上につなげようと、消防団による防災訓練が小松市内で行われ、団員が日頃の訓練の成果を披露しました。小松市消防団総合訓練は、災害現場での活動に必要な基本技術やチームワークなどを競い合うものです。訓練には、市内18分団から約350人が参加。会場では、定められた手順に従いホースをつなげて伸ばす消防ポンプ車の扱い方のほか、掛け声に合わせて団員が一糸乱れぬ動きを見せる小隊訓練が行わ