29日の岡山・香川の天気（提供：ウェザーニューズ） あす（29日）は、朝まで曇りますが、昼前からは晴れてくるでしょう。洗濯物は外に干せそうです。日差しが出てきますので、お肌の気になる方は紫外線対策をなさってください。 29日の予想最低気温は、高松で22度、岡山で21度、津山で19度の予想です。28日と同じくらいでしょう。 29日の予想最高気温は、高松で29度、津山で30度、岡山で31度の予想です。平