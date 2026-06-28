元TOKIOの松岡昌宏（49）が28日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。北海道で必ず買うものを明かした。リスナーから「ここに行ったら必ずこれを買うって決めてるものありますか？」という質問が寄せられた。これに、松岡は「仙台行ったら牛タンとか。名古屋行ったら手羽先、新幹線乗る前に。東京駅ではシウマイ弁当か、貝づくし弁当。そういうのだよね」と話した。北海道出身で、今でも函館と東京