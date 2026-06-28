アメリカのトランプ大統領は27日、イランが再び停戦合意に違反したとして、イランを攻撃したことを明らかにしました。トランプ大統領は27日、自身のSNSで、イランが停戦合意に「またもや違反した」として、イランのミサイル・ドローンの貯蔵施設と、レーダー基地を攻撃したと明らかにしました。また、「我々がいずれ理性的でいられなくなり、任務を軍事的に完了せざるを得なくなる時が来るかもしれない。そうなればイラン・イスラ