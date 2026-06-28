虹咲カリナが27日、1stDVD『雨上がり！18歳！！』の発売記念イベントを秋葉原・書泉ブックタワーで開催した。 昨年ホリプロよりデビューし、グラビア誌やショートドラマなど多方面で活躍する虹咲さんにとって初の映像作品。囲み取材では、撮影の舞台裏から今後の活動まで幅広く語った。 作品の出来については「普段はずっとニコニコ笑っているんですけど、DVDの中では真顔だったり、『あ、こういう表情もするんだ』ログインして続