熊本県人吉市にある「道の駅人吉」で、初めてのマルシェが開かれています。 このマルシェは、2020年7月の豪雨を経験した従業員たちから、「マルシェを開きたい」との声が上がり、今回、初めて開催しました。 地域の魅力を地元客や観光客にさらに知ってもらうことが目的で、会場にはキッチンカーや雑貨を販売する店、体験型のワークショップなど約30の店が並んでいます。 午後からは「よさこい踊り」やバスケットボ&