引き分けに終わり、健闘をたたえ合うポルトガルのロナルド（中央右）ら＝マイアミ（共同）互いに決め手を欠き、無得点で引き分けた。コロンビアが優位に進めてボールを支配。ロドリゲスが自由に動いてチャンスメークしたが、J・アリアスらの逸機が響き、最終盤のゴールシーンはオフサイドで得点が認められなかった。ポルトガルは速攻に迫力があったものの、エースのロナルドにいい形でボールが入らず、好機は少なかった。（共