（CNN）ロイター通信の報道によると、イランのイスラム革命防衛隊（IRGC）は、米国による先の攻撃への報復として、クウェートとバーレーンの米軍施設を狙ったミサイルやドローン（無人機）攻撃を行ったと明らかにした。ロイター通信はイラン国営プレスTVを引用する形で、米国の攻撃は停戦違反であり、「すべての外交プロセスの完全停止を招く結果になるだろう」とする革命防衛隊の発表を報じた。クウェート軍は28日早朝、防空シス