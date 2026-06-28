華道家の仮屋崎省吾さんが28日、自身のブログを更新。20日に老衰のため、91歳で死去した美輪明宏（みわ・あきひろ）さんをしのんだ。仮屋崎さんは「美輪明宏さんの訃報が届きました先日91歳になられたばかりだったのにあまりにもショックで」と悲痛な思いをつづった。続けて「まさか美輪明宏さんがほんとにほんとによくしていただきました小学校からのファンでした」と打ち明け「長い長いファミリーのようなおつきあいでした
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