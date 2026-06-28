近畿地方では、明日29日と明後日30日は晴れ間の広がる所が多いでしょう。7月1日以降は梅雨空が戻り、雨量が多くなる日もある見込みです。今後の情報に注意をしてください。週間天気予報近畿地方では、明日29日は梅雨の晴れ間が広がる所が多く、明後日30日も北部と中部を中心に日差しが出る所があるでしょう。ただ、南部や山沿いを中心に、にわか雨の所もあるため、念のため空模様にお気をつけください。7月1日(水)からは、南に離れ