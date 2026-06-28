２３日、ボートで編隊航行訓練を行う承徳市消防救援支隊の隊員。（承徳＝新華社配信／王立群）【新華社承徳6月28日】中国河北省承徳市の消防救援支隊は23日、市内の双峰寺ダムで水難救助訓練を実施した。今年は降雨量が多いため、指揮官と隊員らは救援ボートの編隊航行、転覆時の復旧、水中からの救出などに重点を置き、緊急対応と救助の能力向上を図った。２３日、ボートで編隊航行訓練を行う承徳市消防救援支隊の隊員。（ドロ