俳優大和田伸也（78）が28日、Xを更新。20日に老衰のため、91歳で死去した美輪明宏（みわ・あきひろ）さんをしのんだ。大和田は「美輪明宏さん。ご一緒させていただいた時間は、私にとって宝物です。私の著書に温かい帯文をお寄せくださり、本当にありがとうございました」と美輪さんへ感謝を伝え、共演した舞台などの写真を添えた。続けて「また、私や弟の結婚式では、心のこもった歌をプレゼントしてくださいました。あの日の感