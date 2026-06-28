歌手長渕剛（69）が27日に放送されたフジテレビ系「MUSIC FAIR」（土曜午後6時）に出演。ライブツアーを乗り切る秘訣について語った。MCの女優仲間由紀恵が「来月から全国ツアーが始まるそうですけれども、長渕さんのツアーといえば、本当に100％でパワフルなというイメージがありますけれども、そのエネルギッシュなツアーを乗り切るための秘訣、っていうのは何なんですか」と聞いた。長渕は「やっぱり、よく言われることですけれ