笑顔の美輪明宏さん＝1998年8月、東京都内ヒット曲「ヨイトマケの唄」や舞台「黒蜥蜴」で知られた歌手で俳優の美輪明宏（みわ・あきひろ、本名丸山明宏＝まるやま・あきひろ）さんが20日午前9時30分、老衰のため死去した。91歳。長崎市出身。葬儀・告別式は近親者で行った。所属事務所が28日、公式サイトで発表した。東京・銀座のシャンソン喫茶「銀巴里」に出演して人気を集め、無償の愛を歌った自作の「ヨイトマケの唄」が大