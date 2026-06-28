【北中米W杯グループリーグ第3節】(マイアミ)コロンビア 0-0(前半0-0)ポルトガル<警告>[コ]グスタボ・プエルタ(86分)└AT劇的弾は“つま先オフサイド”コロンビア対ポルトガルは壮絶打ち合いもスコアレス決着