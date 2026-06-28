リース・ウィザースプーン（50）が、ドラマ『エル』のプレミアに、イケメンと評判の息子と来場。億万長者の恋人オリバー・ハーマンも駆けつけた。【写真】イケメン長男ディーコン、サングラスを外した素顔本作は、2001年に公開された映画『キューティ・ブロンド』で、リースが演じた主人公エル・ウッズの高校時代を描く前日譚。オリジナル作品は、アマンダ・ブラウンの同名小説を原作に、おしゃれ好きなブロンド女子の主人公が