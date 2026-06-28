タレントで女優の二瓶有加が26日にInstagramを更新。プライベート感あふれるオフショットを疲労すると、ファンから反響が寄せられた。【アップも】『九条の大罪』で話題の30歳美女、“無防備ワキ見せ”ショット4月に配信されたドラマ『九条の大罪』（Netflix）第3話で演じたホステス役でも注目を浴びている二瓶が投稿したのは、モデルでタレントのみりちゃむが撮影したオフショット。複数公開されている写真には、レースがあし