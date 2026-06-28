６月２８日の小倉２Ｒ・３歳未勝利（芝１８００メートル）は、３番人気のサンダーバード（牝３歳、栗東・武幸四郎厩舎、父エピファネイア）が勝利した。勝ち時計は１分４７秒２（良）。祖母に独オークス馬サロミナがおり、近親に朝日杯ＦＳ勝ち馬サリオスなどがいる良血。２３年セレクトセール当歳部門で、藤田晋オーナーが２億６０００万円で落札した。好位で脚をため、４角２番手で直線へ。シャープな伸び脚で、残り約１０