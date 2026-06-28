いま、有島武郎(たけお)と聞いて、どれだけの人が知っているだろうか。『カインの末裔』や『或る女』で知られる、明治末期から大正時代にかけて活躍した文豪。今から103年前の1923年6月、美貌で名が高かった雑誌記者・波多野秋子と軽井沢の別荘で心中した。武郎は満45歳で、満28歳だった秋子には夫がいた。【画像】美貌で名が高かった人妻の雑誌記者・波多野秋子遺体は約1カ月後に発見されたが、世間は賛否両論で沸騰し、大き