〈「死体は腐乱」作家・有島武郎（45）の遺体が軽井沢で発見、一緒にいた相手は…？ 世間を震撼させた“事件”が起きるまで〉から続く明治末期から大正時代にかけて活躍した作家・有島武郎(たけお)。今から103年前、1923年6月、美貌で名が高かった雑誌記者・波多野秋子と軽井沢の別荘で心中した。妻を亡くしていた有島は満45歳で、満28歳だった秋子には夫がいた。【実際の写真】文豪・有島武郎と大きな瞳が印象的な波多野秋子（2