〈45歳小説家が“17歳下”美人編集者と不倫のすえ心中…6通の遺書に残された言葉「彼女と出会ってから…」〉から続く明治末期から大正時代にかけて活躍した作家・有島武郎。今から103年前、1923年6月、美貌で名が高かった雑誌記者・波多野秋子と軽井沢の別荘で心中した。妻を亡くしていた武郎は満45歳で、満28歳だった秋子には夫がいた。【実際の写真】文豪・有島武郎と大きな瞳が印象的な波多野秋子（28）など、この記事の写真