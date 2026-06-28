〈「お前は人妻をこれまでも犯しただろう」“17歳下”人妻と不倫した45歳作家…夫との「泥沼の口論」の果てにとった行動とは〉から続く明治末期から大正時代にかけて活躍した作家・有島武郎。今から103年前、1923（大正12）年6月、美貌で名が高かった雑誌記者・波多野秋子と軽井沢の別荘で心中した。妻を亡くしていた有島は満45歳で、満28歳だった秋子には夫がいた。【実際の写真】穏やかな印象の有島武郎と、クリッとした大きな