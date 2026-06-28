〈「どこから見ても美人」「見つめられると、大抵の男はすくむ」45歳作家との関係が“大スキャンダル”に…日本中の注目を浴びた“美人編集者（28）”の正体〉から続く明治末期から大正時代にかけて活躍した作家・有島武郎。今から103年前、1923年6月、美貌で名が高かった雑誌記者・波多野秋子と軽井沢の別荘で心中した。妻を亡くしていた有島は満45歳で、満28歳だった秋子には夫がいた。【実際の写真】文豪・有島武郎と大きな瞳