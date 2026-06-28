歌手の森高千里さんが、6月27日に自身のインスタグラムを更新。大阪でライブを行ったことを報告しました。 【写真を見る】【 森高千里 】大阪でライブ「胸が熱くなる瞬間がたくさんありました。皆さんの声援や拍手が忘れられないです」森高千里さんは「2026 森高千里 エスプレッソ SUMMER tour6月27日 大阪 Zepp Osaka Bayside 終了しました！」と、投稿。続けて「今日も盛り上がってくださりありがとうございました〜