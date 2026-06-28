全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・浜町のブックカフェ店『STUDY（スタディ）』です。時代をつないできたファミリーが描く新たなるチャレンジ「昔は軒先に縁台があって。おしゃべりをする光景が普通でした」。そう教えてくれたのは、浜町育ちの店主・佐藤由木子さんだ。『STUDY』は、30年以上親しまれた『ドイツパンの店タンネ』からリニューアル。ブックカフェであり