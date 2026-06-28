金沢市内の自宅アパートで会社員の男性が何者かに殺害された事件は未解決のまま27日で18年を迎え、警察や遺族らが現場周辺で情報提供を呼びかけました。この事件は2008年6月、金沢市久安のアパートで橋本清勝さん当時22歳が何者かに鈍器で頭を殴られ、殺害されているのが見つかったものです。石川県警はこれまでにのべ5万5000人の捜査員を動員していますが、解決には至らず、27日で18年を迎えました。現場周辺では、警察官が検問を